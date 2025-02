Oletko nähnyt häntä? Poliisi pyytää havaintoja Vaasassa kadonneesta miehestä – mahdollisesti hengenvaarassa

Poliisi pyytää havaintoja Vaasassa 31. tammikuuta kadonneesta miehestä.

Tiedotteessa kerrotaan, mies katosi asuinpaikastaan Hevossaarentieltä eikä hänestä ole sen jälkeen havaintoja.

Kotoaan aamupäivällä lähteneen miehen oli tarkoitus käydä Vaasan keskustassa ja tulla sitten takaisin kotiin.

Poliisin mukaan on mahdollista, että mies on hengen tai terveyden vaarassa.

Poliisi

Poliisi antaa kadonneesta tuntomerkkejä: Hän on 175–180 senttimetriä pitkä ja noin 40-vuotias. Hänellä oli yllään musta takki, maastokuvioiset housut tai verryttelyhousut. Hänellä on pitkät ruskeat hiukset, jotka ovat yleensä poninhännällä. Hänellä on siniset silmät.

Havainnot miehestä voi ilmoittaa numeroon 0295 456 3503.