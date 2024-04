"Olemme naapureita, ystäviä ja perhettä", lue Ruotsin kuningas Kaarle Kustaan tervehdyssanat Suomen presidenttiparille

On suuri kunnia ja ilo kuningattarelle ja minulle toivottaa teidät tervetulleiksi Ruotsiin herra presidentti ja rouva Innes-Stubb.



Suomi on maa, jonka olemme toivottaneet tervetulleeksi useimmin kuninkaalliseen linnaan. Tämä on seitsemäs Suomesta saapuva valtiovierailu aikanani Ruotsin päämiehenä.



Perinne, että vastavalittu Suomen presidentti tekee ensimmäisen valtiovierailunsa Ruotsiin, on osoitus erityisestä suhteesta Suomen ja Ruotsin välillä. Maamme ovat maantieteellisesti, historiallisesti ja kulttuurillisesti yhteen kietoutuneita. Olemme naapureita, ystäviä ja perhettä. Tällä hetkellä maamme ovat lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin.



Noin kaksi vuotta sitten – viimeisimmän suomalaisen valtiovierailun yhteydessä – Suomi ja Ruotsi yhdessä hakeutuivat Naton jäsenyyteen. Nyt olemme molemmat osa liittoutumaa. Toivomme, että tämä vierailu syventää ja kehittää entisestään turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötämme.



Ruotsin puolustusyhteistyö Suomen kanssa on laajaa. Myös siviilipuolen puolustus- ja kriisivalmiusyhteistyö on tiivistä, ja jatkuvaa työtä tehdään valmiuden vahvistamiseksi maiden välillä.



Olemme yhtenäisiä solidaarisuudessamme Ukrainaa kohtaan. Venäjän hyökkäyssota on uhka myös omalle vapaudellemme ja turvallisuudellemme. Jatkuva tuki Ukrainalle on siten ratkaisevan tärkeää rauhanomaisen kehityksen edistämiseksi alueellamme.



Herra Presidentti ja rouva Innes-Stubb,



Huomenna meidän on tarkoitus vierailla yhdessä Göteborgissa, kaupungissa, joka selkeästi osoittaa hyvän yhteistyömme kysymyksissä, jotka liittyvät kokonaisturvallisuuteen. Siellä sijaitsee Skandinavian suurin satama, jolla on merkitystä sekä Suomen että Ruotsin huoltokyvylle ja joka toimii logistisena solmukohtana. Göteborgissa aiomme vierailla myös Älvsborgin sukellusvenejoukkoyksikössä.



Tällä vierailulla haluamme myös edistää kauppaa, tutkimusta ja innovaatioita lisätäksemme maailmanlaajuista kilpailukykyä. Olemme siksi erittäin iloisia voidessamme toivottaa myös suomalaisen elinkeinoelämän valtuuskunnan tervetulleeksi.



Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämällä on läheiset siteet, ja omistus usein ylittää maiden rajat. Useita suuria yritysfuusioita on tehty vuosien varrella. Ruotsissa on yli 800 suomalaista yritystä, jotka työllistävät lähes 80 000 henkilöä. Suomessa on yli 1600 ruotsalaista tytäryhtiötä, jotka työllistävät yli 90 000 ihmistä.



Huomattava määrä suomalaisia asuu Ruotsissa, ja monet ruotsalaiset asuvat Suomessa. Ruotsin väestöstä noin neljännesmiljoona on syntynyt Suomessa tai heillä on Suomen kansalaisuus. Noin yhtä monella on vähintään yksi vanhempi, joka on syntynyt Suomessa. Perhesiteet ovat lukuisat ja verkostot laajat. Kulttuurinen yhteistyö sekä opiskelu- ja tutkimusvaihto ovat laajamittaisia.



Herra Presidentti ja rouva Innes-Stubb,



Kuningatar ja minä arvostamme suuresti maidemme välisiä vahvoja suhteita. Tällä vierailulla toivomme kehittävämme läheistä yhteistyötä, joka on ollut useita vuosia maidemme voimavara.



Odotamme innolla antoisia ja mielenkiintoisia päiviä yhdessä. Vielä kerran toivotamme teidät tervetulleiksi Ruotsiin.





Kiitos!