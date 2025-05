Oklahoma murskasi vastustajan ja jyräsi NBA-finaaliin

Oklahoma City Thunder rusensi Minnesota Timberwolvesin 124–94 ja eteni voitoin 4–1 NBA-koripalloliigan loppuottelusarjaan, jossa se kohtaa joko Indianan tai New York Knicksin.

Thunder pelasi edellisen kerran NBA-finaaleissa 2012, jolloin joukkueella oli riveissään kolme nuorta tähteä. James Harden, Kevin Durant ja Russell Westbrook ovat sittemmin jokainen voittaneet NBA:n arvokkaimman pelaajan palkinnon, mutta siirtyneet muualle, eikä kesän 2012 finaalit hävinneestä Thunderin kokoonpanosta tullut odotettua NBA:n kestomenestyjää.

Thunderin nykyinen kokoonpano on keski-iältään 25,6 vuotta, mikä tekee siitä nuorimman NBA:n loppuottelusarjassa pelanneen miehistön sitten Portlandin 1977 mestarijoukkueen.

– Tämä oli askel oikeaan suuntaan, mutta meillä on paljon työtä tehtävänä päästäksemme lopulliseen tavoitteeseemme, eikä tämä ole se, Thunderin ykköstähti Shai Gilgeous-Alexander sanoi.

Liigan tämän kauden arvokkaimpana pelaajana palkittu kanadalaistakamies heitti 34 pistettä, syötti kahdeksan koria ja kaapi seitsemän levypalloa.

Thunder repäisi jo ensimmäisen neljänneksen päätteeksi 26–9-johtoon, eikä Minnesota missään vaiheessa päässyt voittotaisteluun.

– He tulivat kentälle valmiina pelaamaan. Me emme. He hallitsivat aloitusheitosta alkaen, Minnesotan tähti Anthony Edwards tunnusti.

Hän jäi Thunderin puolustuksen puristuksessa 19 pisteeseen.