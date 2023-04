Oikeusministeriö selvitti: Pitäisikö lautamiesten valintatapaa muuttaa?

– Lautamiesten avoimesti poliittinen valintatapa valinnan kuuluessa nykyisin kunnanvaltuustoille on kaiken kaikkiaan periaatteellinen ongelma, joka tulisi ratkaista, katsoo Oikeuskanslerinvirasto lausunnossaan.

Lautamiehet osallistuvat tiettyjen rikosasioiden sekä maaoikeusasioiden ratkaisuun. Heitä voi kutsua myös maallikkotuomareiksi, sillä heillä on tuomarin valtaa.

"Politiikkaa ei tulisi välttämättä osallistaa tuomareiden valintaan lainkaan"

Valtakunnansyyttäjän toimisto on samoilla linjoilla oikeuskanslerin kanssa.

– Nykyinen valintatapa on tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden näkökulmasta ongelmallinen, lausunnossa todetaan.

Oikeusasiamiehen kanslian mukaan tuomarien riippumattomuuden vahvistamisessa on kuitenkin pohjimmiltaan kyse perus- ja ihmisoikeuksien turvarakenteiden vahvistamisesta ja oikeusvaltion kestävyyden turvaamisesta.

Lautamiehiä edustava Maallikkotuomarit ry yhtyy myös kantaan, että lautamiesten valintapaa pitäisi muuttaa. Maallikkotuomarit katsoo, että politiikka on liian suuressa osassa valinnassa vaalien jälkeen.

– Joiltain osin valinnoista on tullut tietoisuuteen myös se, että valituille henkilöille ei ole annettu tietoa tehtäväkuvasta, mikä on lautamiehen tehtävä oikeudessa. Valitut ovat luulleet, että tehtävä on tehtäväkuvaltaan samankaltainen kuin vaalien jälkeen jaetut muut lautakuntapaikat, Maallikkotuomarit ry kertoo.