Ohjaaja Aku Louhimies jälleen isäksi – Sofia-puoliso julkaisi herkän odotuskuvan

– Suuri seikkailu on alkanut, kuvan yhteydessä kirjoitetaan.

Stylistinä toimiva Oksanen on tehnyt pukusuunnittelun Odotus-elokuvaan, ja kyseessä oli hänen ensimmäinen pukusuunnittelunsa. Louhimies toimi elokuvan ohjaajana.

Tuleva pienokainen on miehen viides lapsi. Louhimiehellä on kaksi lasta edellisestä suhteestaan näyttelijä Laura Malmivaaran kanssa. Ohjaajalla on myös kaksi vanhempaa lasta aiemmasta suhteestaan.