Ohisalo Suomen palauttaman kuolemasta STT:lle: "Karuimmillaan virheet voivat johtaa tällaiseen"

Ohisalon mukaan aikalisä on tarpeellinen, jotta Maahanmuuttovirasto (Migri) ja poliisi voivat käydä asiaa läpi.

Sisäministerin mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n Suomelle antama langettava päätös on häpeällinen.

– Karuimmillaan virheet voivat johtaa tällaiseen. Minun tehtäväni on varmistaa, että tällaista ei enää koskaan tapahtuisi.

Ohisalon mukaan EIT:n langettava päätös oli "viimeinen osoitus" siitä, että näitä virheitä on Suomessa tapahtunut.

– Maahanmuuttovirasto on sanonut, että he eivät ole täysin varmoja siitä, kuinka montaa ihmistä tällainen riskiarvion pettäminen on mahdollisesti Suomessa koskenut. Olisi syytä käydä läpi, millaisia ryhmiä tämä tosiasiallisesti koskee, ja miten näiden ihmisten kanssa sitten toimitaan.