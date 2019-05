NYT: USA päivitti hyökkäyssuunnitelmansa Iraniin – jopa 120 000 sotilaan lähettäminen mahdollista

Suunnitelman päivittämistä on vaatinut presidentti Donald Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton, joka on vuosia kannattanut tiukempaa linjaa Irania vastaan. NYT:n mukaan on kuitenkin erittäin epävarmaa, että Trump lähettäisi Lähi-itään sotavoimaa, joka vastaisi kooltaan joukkoja Irakin sodassa vuonna 2003.