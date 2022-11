Vääränlaista huumoria? Elon Musk potkii itseään matkivia tilejä pihalle Twitteristä – joukossa useita suosikkikoomikkoja

– Komedia on nyt laillista Twitterissä, Elon Musk twiittasi aiemmin Twitter-tilillään.

Samalla kun Musk on uuden omistajan roolissaan julistanut sananvapautta Twitteriin, hän on pyrkinyt vähentämään moderointia eli asiattomien ja sääntöjenvastaisten viestien poistamista alustalla. Useat sosiaalisen median alustat käyttävät moderointia esimerkiksi vihapuheen kitkemiseksi.

Useat varmennetut Twitter-käyttäjät, kuten koomikot Kathy Griffin ja Sarah Silverman, muuttivat palvelussa nimekseen "Elon Musk" ja twiittasivat hämmentäviä tekstejä, joiden tarkoitus on ilmeisesti ollut pilailla Twitterin uuden omistajan kustannuksella.

Tällainen huumori oli miljardöörille liikaa, sillä nyt hän on ilmoittanut potkivansa Twitteristä ulos kaikki tilit, jotka tekeytyvät toiseksi ihmiseksi kertomatta selkeästi, että kyseessä on parodiatili.

Myös Sarah Silvermanin tili lukittiin sen jälkeen, kun kun hän esiintyi Twitterissä Elon Muskin nimellä. Myöhemmin Silvermanin tili on palautettu.

Griffinin tili on yhä suljettu.

Aiemmin Musk on muun muassa ilmoittanut, että jatkossa käyttäjän tulee maksaa kahdeksan dollarin kuukausimaksu, mikäli haluaa varmentaa tilinsä.

Varmennettu tili tarkoittaa – tai on ainakin tähän asti tarkoittanut – sitä, että tili kuuluu sille taholle, joka tiliä väittää edustavansa. Varmennettu tili on merkattu sinisellä merkillä, ja varmennuksen tarkoituksena on muun muassa auttaa sovelluksen käyttäjää tunnistamaan mahdolliset valetilit.