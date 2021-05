Nyt seurataan rupiliskon elämää! Suomen harvinaisin sammakkoeläin tähdittää WWF:n uusinta luontoliveä

Miten rupiliskon erottaa vesiliskosta? Rupiliskon erottaa vesiliskosta kyhmyisestä ihosta, koiraan kutuasun harjasta ja värityksestä.

Rupiliskon selän väri vaihtelee mustasta tummanharmaaseen tai tummanruskeaan. Keltaoranssia vatsaa puolestaan koristavat tummat täplät. Koiraalla on kutuasunaan kaksiosainen harja selässä ja pyrstössä.

Vesilisko taas on vaaleampi, sen iho on sileämpi ja se on kooltaan pienempi. Kutuaikaisen vesiliskokoiraan harja on yhtenäinen.

Vesiliskon kurkku on pohjaväritykseltään vaalea, rupiliskon tumma.

Rupilisko voi kasvaa jopa 17 sentin pituiseksi, kun taas vesilisko jää 10 sentin pituiseksi.