Nyt se toteutui: HJK-ikoni vaihtaa toiseen Veikkausliiga-seuraan

Kuten MTV Urheilu uutisoi jo joulukuun alkuvaiheilla, Veikkausliigaan noussut KTP vahvistuu HJK-ikonilla Atomu Tanakalla.

KTP vahvisti 37-vuotiaan Tanakan siirron tänään maanantaina.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme tehtyä sopimuksen Tanakan kanssa. Olimme jo muutama vuosi sitten hänen perässään, mutta hän jäi vielä silloin HJK:hon. Nyt hän onneksi tulee meille, KTP:n urheilutoimenjohtaja Niko Ikävalko sanoo.

Tanaka edusti kahdeksan kauden ajan HJK:ta. Erittäin sympaattisena persoonana tutuksi tullut Tanaka nousi helsinkiläisseurassa ikonien joukkoon.

Tanakan rooli jäi sangen pieneksi viime kaudella HJK:ssa. Nyt hän vaihtaa maisemaa, kun hän hyppää Veikkausliigaan palanneen KTP:n paitaan.

– Atomu Tanaka on taitava ja teknisesti lahjakas jalkapalloilija, jolla on erinomainen pelinäkemys, syöttötaito ja kyky rytmittää peliä keskikentällä. Hän on pienikokoinen, mutta nopea ja ketterä pelaaja, joka pystyy operoimaan ahtaissa tiloissa. Pienuudesta huolimatta hän ei kaihda kaksinkamppailuja ja on erinomainen prässipelaaja. Pidän myös isossa arvossa hänen Veikkausliiga-kokemustaan, jota tarvitsemme saavuttaaksemme tavoitteen eli sarjapaikan säilyttämisen, KTP:n päävalmentaja Jonas Nyholm toteaa.