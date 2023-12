Nyt on auramiehillä töitä! Paksu lumipöpperö valtasi Etelä-Suomen ja teki liikkumisesta tuskaa – katso ennuste

– Lunta on satanut koko yön, joten keli on muuttumassa huonosta erittäin huonoksi, Pouta kertoi Huomenta Suomen säälähetyksessään.

Auramiehillä - ja naisilla on riittänyt varhaisessa aamussa huhkittavaa, sillä lumisadealue on jämähtänyt lähes paikalleen, toki hitaasti Suomen keskiosia kohti laajentuen. Etenkin Helsingistä länteen on kahden aamuyön tunnin aikana humpsahtanut erittäin paksun lumisateen vyöhyke.