Nyt lensi keppi huikeasti EM-kisoissa – suomalaisen ennätys parani yli kuudella metrillä

Enni Virjonen paransi keihäsennätystään yli kuudella metrillä alle 20-vuotiaiden EM-kisojen seitsenottelussa Tampereella.

Enni Virjosen, 18, aiempi keihäsennätys oli 40,78. Hän kohensi sitä sunnuntaina kuitenkin kahteen otteeseen.

Virjosen toinen heitto seitsenottelussa kantoi 44,48 metriä. Mutta kolmas toi entisestään metrejä lisää: 47,10!

Ennätys parani siis kaikkiaan 6,32 metriä.

Virjosen kiskaisu oli A-ryhmän toiseksi paras. Pidemmälle heitti vain Saksan Emma Kaul 49,17-metrisellä kaarella.

Mitalissa kiinni

B-ryhmä on vielä heittämättä, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa seitsenottelun kärkisijoihin. Ottelua on keihään jälkeen jäljellä enää viimeinen laji, 800 metrin juoksu.

Virjonen on kolmannella sijalla 5 225 pisteellä. Hänen takanaan neljäntenä on Saksan Kaul, joka on 159 pinnaa suomalaista jäljessä. Ajassa se on 800 metrille noin 11 sekuntia, ja saksalaisella on tilastoissa noin viisi sekuntia suomalaista parempi noteeraus.

Seitsenottelun kärjessä on Kroatian Jana Kosack (5 394) ja toisena Unkarin Sarolta Kriszt (5 299).