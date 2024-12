Suomessa koetaan lähipäivinä ripeitä lämpötilan muutoksia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Tiistaina sää on lauhtumassa Lapin pohjoisosia myöten niin, että lumipeite ohenee ainakin jonkin verran. Keskiviikkona sää kylmenee.

Tiistaina lämpömittarit saattavat kivuta useitakin asteita plussalle. Tiistaiksi on luvassa myös jonkin verran vesisateita maan pohjoisosiin, joten Lapin lääniin on annettu varoitus kehnosta jalankulkusäästä. Lisäksi on voimassa huonon ajokelin varoitus Pohjois-Lapissa.

Keskiviikon vastaisena yönä tai viimeistään keskiviikkoaamuna pohjoisesta alkaa saapua kylmempää ilmaa. Luoteen ja lännen suunnasta puhkuva tuuli voi olla keskiviikkona aamuyöllä ja aamupäivällä kovaa maa-alueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Useilla merialueilla on kovan tuulen varoitus lähipäivinä.

