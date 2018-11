Nyt kiristyvät toimet: Japanilaisella lentoyhtiöllä jo 19 päihtynyttä lentäjää reilun vuoden aikana – käyttöön otetaan puhallutuskokeet

Nyt japanilainen lentoyhtiö on päättänyt ottaa käyttöön useita varotoimia lentäjien humalatilan huomaamiseksi. Kaikilla yhtiön käyttämillä lentokentillä ryhdytään tekemään esimerkiksi puhallutustestejä.

Yhtiöllä tapauksia vuoden aikana jo 19

– Yrityksemme ottaa tämän tilanteen vakavasti, sillä turvallisuus on ykkösprioriteettimme. Syvimmät pahoittelumme kaikille niille, joihin työntekijämme toiminta on vaikuttanut, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Japan Airlinesin lentäjillä on ollut jo useamman vuoden ajan ongelmia alkoholinkäytössä. Yhtiössä on ollut elokuun 2017 jälkeen jo 19 tapausta, jossa lentäjien on huomattu olevan humalassa.