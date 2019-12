Nyt jyllää koirien oksennustauti: "Se alkoi oksentaa, edes namit eivät kelvanneet" – Mene heti lääkäriin, jos lemmikillä on nämä oireet!

– Ale alkoi oksentaa, eikä mikään pysynyt sisällä – edes namit eivät kelvanneet. Nirsohan se on ollut aina, mutta namit kelpaavat aina, eivätkä nekään silloin kelvanneet, lukija parahtaa.

Meno jatkui eläinlääkärillä

– Lääkäri sanoi, että tämä on koirien puklutauti, joka on jo pidempään jyllännyt. Hän sanoi, että kannattaa pyrkiä välttämään turhia koirakontakteja ja välttää koirapuistoja.

"Ei vaikuta sattumalta"

Soitto lääkärille vahvistaa asian. Eläinlääkäri Eeva Teräväinen kertoo, että viime viikkojen aikana heidän vastaanotollaan on vieraillut selkeästi tavallista enemmän oksentelevia koiria. Teräväinen työskentelee Kauniaisissa sijaitsevalla Tassuasemalla.

– Koirien oksentelulle ei ole välttämättä löytynyt spesifiä syytä, kuten vieras esine tai haimatulehdus. Diagnoosi on jäänyt vähän auki, ja tästä on jäänyt ajatus siitä, onko jokin pöpö liikkeellä. Viime viikkoina melkein joka päivä on ainakin yksi tai kaksi koiraa tullut samankaltaisilla oireilla, Teräväinen kertoo.