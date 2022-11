Nuorten tupakointi vähenee, mutta nuuskan käyttö kasvaa – näin suomalaisten nikotiiniriippuvuus muuttuu

Tupakointi on vähentynyt Suomessa kaiken aikaa vuodesta 1997 alkaen. Aikuisista 20–64-vuotiaista tupakoi päivittäin enää 12 prosenttia. Naisista päivittäin kertoo polttavansa 11 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia. Eläkeikäisestä väestöstä, eli 65-85-vuotiaista, miehistä kertoo polttavan päivittäin kahdeksan prosenttia ja naisista viisi.

Video: Näin suomalaisten tupakointi on vähentynyt.

Nuorten päivittäistupakointi on vähentynyt reilusti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna nuorista (14–20-vuotiaat) pojista päivittäin tupakoi seitsemän prosenttia ja tytöistä viisi prosenttia. Vielä vuonna 2011 vastaavat osuudet olivat pojilla 21 prosenttia ja tytöillä 18 prosenttia.

– Tupakointi ei ole enää suosittua, eikä siihen liity enää sellaista hohtoa kuin muutama vuosikymmen sitten erityisesti nuorten mielissä. Tähän on myös vaikuttanut lainsäädännön muutokset tupakointikiellot ja tupakointia myös näkee paljon vähemmän arkiympäristöissä, kertoo THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila nuorten tupakoinnin vähentymisestä.

Eroavaisuuksia nuorten tupakoinnissa kuitenkin on, sillä lukiolaiset polttavat ammattikouluissa opiskelevia vähemmän, sama ilmiö on myös yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulussa opiskelevien välillä.

– Koulutuksen mukaiset erot näkyvät hyvin varhaisessa vaiheessa ja paljon on saatu aikaiseksi hyvää kehitystä näissä eri oppilaitostyypeissä, mutta silti nämä erot näkyvät siellä ja se jatkuu aikuisuuteen asti. Tätä kehityskulkua meidän pitäisi pystyä ehkäisemään, kertoo Ollila.

Vaikka tupakointi vähentyy, nuuskan käyttö on kasvanut erityisesti opiskelijoiden keskuudessa. Yleisintä nuuskaaminen on 20–34-vuotiailla miehillä. Kasvua selittää osaltaan nuuskan tuotekehitys, joka on tehnyt nuuskaamisesta houkuttelevampaa.