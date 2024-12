Suomen joukkue jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-leirille on nimetty. MM-kisat pelataan Ottawassa, Kanadassa 26. joulukuuta alkaen.

Nuorten Leijonien joukkuetta tähdittävät useat kovat nimet, kuten HIFK-puolustaja Aron Kiviharju, Kiekko-Espoon sensaatiovahti Petteri Rimpinen sekä Leijonienkin MM-kisamiehistössä nähty Konsta Helenius. Helenius pelaa NHL-seura Buffalo Sabresin farmijoukkueessa Rochester Americansissa.

– Kaikki kolme maalivahtia ovat pelanneet vahvasti Liigassa. Myös moni kenttäpelaaja on tehnyt Liigassa läpimurron ja ottanut roolia omassa joukkueessaan 5 vastaan 5 -pelissä ja erikoistilanteissa, päävalmentaja Lauri Mikkola kehuu Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

– Joukkueessa on poikkeuksellisen paljon pelaajia Pohjois-Amerikasta, he tuovat meille hyökkäysvoimaa ja erikoistilannetaitoa. Myös pienen kaukalon pelin lainalaisuudet ovat heille tuttuja. Minulla on luottavainen fiilis tähän ryhmään..

Yksi kotimatkalle

Suomen joukkue on tällä hetkellä 26 pelaajan kokoinen. Lopulliseen MM-kisajoukkueeseen voi kuitenkin nimetä vain 22 kenttäpelaaja ja kolme maalivahtia. Yksi putoaa siis vielä pelistä pois.

Suomi matkustaa Kanadaan maanantaina, missä se pelaa harjoitusottelun Slovakiaa ja Yhdysvaltoja vastaan ennen varsinaisen MM-turnauksen alkua. Suomi kohtaa avausottelussaan Kanadan, ottelu alkaa tapaninpäivänä Suomen aikaa klo 02.30.

Nuorten Leijonien MM-ryhmä

Maalivahdit:

Kim Saarinen, HPK

Noa Vali, TPS

Petteri Rimpinen, Kiekko-Espoo

Puolustajat:

Mitja Jokinen, TPS

Kalle Kangas, HPK

Sebastian Soini, Ilves

Daniel Nieminen, Pelicans

Emil Pieniniemi, Kingston Frontenacs, OHL

Veeti Väisänen, Medicine Hat Tigers, WHL

Aron Kiviharju, HIFK

Arttu Tuhkala, Luleå

Hyökkääjät:

Joona Saarelainen, KalPa

Tuomas Uronen, Kingston Frontenacs, OHL

Rasmus Kumpulainen, Pelicans

Konsta Helenius, Rochester Americans

Tom Leppä, Michigan Tech, NCAA

Topias Hynninen, Jukurit

Kasper Halttunen, London Knights, OHL

Roope Vesterinen, HPK

Jesse Nurmi, London Knights, OHL

Julius Miettinen, Everett Silvertips, WHL

Heikki Ruohonen, Dubue Fighting Saints, USHL

Arttu Alasiurua, Kärpät

Emil Hemming, Barrie Colts, OHL

Benjamin Rautiainen, Tappara

Jesse Kiiskinen, HPK