Noin 20-vuotias nainen on kadoksissa Raahen Ilveskorven alueella.

Poliisi pyytää havaintoja Raahessa Ilveskorven alueella kadoksissa olevasta henkilöstä.

Poliisi kertoo, että kadonnut henkilö on noin 20-vuotias nainen joka on 160 cm pitkä, hoikkarakenteinen ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset. Poliisilla ei ole tuntomerkkejä hänen tämän hetken vaatetuksesta. Poliisi pyytää akuutit havainnot hätäkeskukseen 112.