Norjasta kajahti synkkä uutinen hiihdosta

NRK on saanut haltuun dokumentin, jossa Norjan hiihtoliiton hallituksen jäsen Kristin Gjertsen kuvasi liiton tilannetta. Lajiliitto on juuri päättänyt strategiastaan vuosille 2024-2028.

– Se on vaativa tilanne, kuten monilla muilla urheilulajeilla Norjassa, mutta sen kutsuminen konkurssiuhaksi on väärä termi. Painotamme, että asia on hallinnassamme ja johtokunta on laatinut tarkastetun budjetin, Baumann kertoi NRK:lle kesäkuussa.