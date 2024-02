Norjan suojelupoliisi: Lapset suunnittelivat äärioikeistolaisia terrori-iskuja

Havnelidin mukaan viime vuosina Norjassa on jäänyt kiinni vastaavista suunnitelmista yli kymmenen 12–15-vuotiasta poikaa.

– Siitä lähtien, kun internet on tullut osaksi ihmisten arkea, olemme nähneet nuorten radikalisoituvan internetissä. Tätä tapahtuu yhtä paljon niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

– Yhteistä pojille on se, että kaikki on alkanut harmittomalla vitsailulla, ​​joka on kehittynyt keskusteluiksi terroriteoista.