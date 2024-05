Norjan raja kiinni venäläisturisteilta – "Heidät karkotetaan, jos he yrittävät"

Uuden rajoituksen mukaan ne venäläiset turistit, joilla on viisumi Schengen-alueelle, eivät enää pääse Norjaan maiden ainoalta rajanylityspaikalta Storkogista sekä muualtakaan Norjan yleisiltä rajoilta. Rajoitus koskee myös niin kutsuttuja ei-välttämättömiä matkoja.

– Heidät karkotetaan, jos he yrittävät ylittää rajan, toteaa Norjan oikeusministeri Emilie Enger Mehl VG:lle.

Uudet rajoitukset eivät kuitenkaan koske niitä venäläisiä, joilla on lähisukulaisia Norjassa. Myös diplomaattimatkat on rajattu rajoituksen ulkopuolelle. Rajoitusten on määrä astua voimaan 29. toukokuuta.