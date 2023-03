Norjan pääministeri: Fosenin tuulivoimapuiston rikkoo saamelaisten oikeuksia – mielenosoitukset päättyvät

Saamelaisista ja muista aktivisteista koostuvat mielenosoittajaryhmät ovat kokoontuneet eri ministeriöiden sisäänkäynneille, mistä poliisi on poistanut heitä. Mielenosoituksiin on osallistunut myös tunnettu ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Aktivisti Elle Nystadin mukaan pääministeri Störe on luvannut varmistaa, että hallitus ottaa Fosenin prioriteetikseen, minkä johdosta tänään on mielenosoitusten viimeinen päivä. Mielenosoittajat kokoontuivat tänään Oslossa kuninkaanlinnan edustalle.

– Tähän asti olemme hajauttaneet toimintaamme jopa kymmeneen eri ministeriöön, mutta viimeisenä päivänä istumme vihdoin yhdessä. Hallituksen on nähtävä kuinka monta meitä on, heidän on kuultava huutomme ja muistettava meissä oleva voima, Nystad sanoi.