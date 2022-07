Norjan kuningatar Sonja täytti 85 vuotta – hovi julkaisi kuvakollaasin nuorekkaasta kuningattaresta

View this post on Instagram

Postauksen yhteyteen on lisätty kaksi muutakin kuvaa. Mustavalkoisissa kuvissa kuningatar on kuvattu lapsena, sekä nuorena kuningattarena.

Kuningatar Sonja on Norjan kuningas Haraldin vaimo. Pari tapasi vuonna 1959 ja he menivät naimisiin elokuussa 1968. Heillä on kaksi lasta, prinsessa Märtha Louise ja kruununprinssi Haakon. Lapsenlapsia heillä on viisi.