Nordealla laaja palvelunestohyökkäys

Nordean viestinnästä kerrottiin STT:lle, että hyökkäyksen takia osa Nordean digipalveluista on pois käytöstä ja osa toimii normaalia hitaammin. Nordea havaitsi häiriön alkuillasta kello 19:n jälkeen. Niin ikään pankin asiakkaat ovat kertoneet ongelmista kirjautumisessa mobiili- ja verkkopankkiin. Nordealla ei ollut yhtiön viestinnän mukaan iltakahdeksalta käsitystä ongelmien mahdollisesta kestosta.

Norjalaisen uutistoimiston TT:n mukaan Nordean Norjan lehdistöpäällikkö Catherine Graff kertoi, että pankki on joutunut ylikuormitushyökkäyksen, niin kutsutun DDoS-hyökkäyksen, kohteeksi. DDoS on lyhenne englannin kielen sanoista Distributed Denial of Service.