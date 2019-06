Nordeaa häkellyttänyt drone oli Ylen MOT:n kalustoa – Yle vastaa: "Sisätiloja ei ole ollut tarkoitus kuvata, eikä kuvissa sisätiloja näy"

Nordean viestintäjohtaja Kati Tommiska kertoi tänään blogipostauksessa, että mediayhtiön nelikopteri oli kuvannut luvatta Nordean pääkonttorin tiloja Helsingissä helmikuussa.

Mainos

Ei ole ollut mitään syytä kuvata sisätiloja

Takalan mukaan nelikopteri otti kuvituskuvaa rakennuksesta ohjelman maaliskuun 5. päivänä julkaistua Nordea ja Kremlin pyykkärit -jaksoa varten. Takala kertoo, että sisätiloja ei ole ollut tarkoitus kuvata, eikä kuvissa sisätiloja näy.

Hän lisää, että kadulla ja julkisissa tiloissa saa kuvata ilman kuvauslupaa.

JSN ei ottanut asiaa käsittelyyn



Nordea oli tapahtuneen jälkeen yhteydessä Yleen, ja Takala kertoo vastanneensa tuolloin pankin tiedusteluihin.



Tämän jälkeen he saivat Julkisen sanan neuvosto JSN:ltä tiedoksiannon, että asiasta on otettu heihin yhteyttä, mutta he eivät ota sitä käsittelyyn. JSN perusteli Takalan mukaan asian käsittelemättä jättämistä sillä, että he voivat tulkita vain yksilöityyn juttuun liittyvää tiedonhankintaa.



JSN:llä ei ole linjausta, jonka mukaan dronekuvaus olisi tavallisuudesta poikkeavaa tiedonhankintaa.



– Periaatteessahan se on oikein hyvä ja kannatettava asia, että mietitään kaikennäköisiä pelisääntöjä. Toki, nyt kun ajatellaan kuvaamista, niin meillä on melko selkeä lainsäädäntö, meillä on journalistin ohjeet, meillä on Ylen omat ohjeet, Takala kertoo.



Mainos

– Kaupungeissa on vielä määritelty dronekieltoalueita, jotka ovat varsin perusteltuja. Esimerkiksi tietyt valtiovallan instituutiot on suojattu ja se on hyvä.