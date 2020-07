Poliisin takaa-ajama auto kolaroi Lahden moottoritiellä – neljä loukkaantunut

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on kahden henkilöauton nokkakolari, joka sattui iltapäivällä neljän aikoihin Järvenpään pohjoisen ja Mäntsälän eteläisen liittymän välillä.

Tieliikennekeskuksen mukaan toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus. Pohjoiseen suuntaan menevä liikenne ohjataan seututielle 140 Järvenpään pohjoisen liittymän kautta. Liikenne on ruuhkautunut myös etelään menevällä ajoradalla.