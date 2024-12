Mäntsälässä Nelostiellä suuri liikenneonnettomuus

Mäntsälässä Nelostiellä on sattunut usean auton kolari.

Fintrafficin mukaan onnettomuudessa on mukana useita ajoneuvoja. Toinen ajorata on kokonaan suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja liikenne ohjataan molemmista suunnista tielle 140.

Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa.

Ylen tietojen mukaan onnettomuuspaikalla yksi auto on tulessa.

Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksikköjä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta tieliikenneonnettomuudesta puoliyhdeksän aikaan illalla.