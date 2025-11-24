Irtisanomiset on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä.
Rengasvalmistaja Nokian Renkaat on saanut päätökseen lokakuun lopussa ilmoitetut muutosneuvottelut Suomessa.
Neuvottelut johtavat 35 vakituisen toimihenkilön tai ylemmän toimihenkilön tehtävien päättymiseen. Toimenpiteet toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä.
Neuvottelujen alussa Suomessa päättyvien tehtävien määräksi arvioitiin 55.
Sopeuttamistoimiin kuuluu myös lomautuksia.
Noin 650 Nokian-tehtaan henkilöauton- ja raskaiden renkaiden tuotannossa työskentelevää työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä.