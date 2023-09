Nobel-voittaja Dmitri Muratov julistettiin ulkomaiseksi agentiksi Venäjällä

Oikeusministeriön mukaan Muratov on käyttänyt erilaisia välineitä levittääkseen mielipiteitä, joiden tarkoituksena on edistää negatiivisia asenteita Venäjän ulko- ja sisäpolitiikkaa kohtaan. Muratovin kerrotaan myös tuottaneen aineistoa muille ulkomaisille agenteille ja jakaneen näiden aineistoja eteenpäin.

Ulkovaltojen agentiksi julistaminen on keino, jota Venäjän viranomaiset ovat usein käyttäneet hiljentääkseen oppositiota. Ulkomaiseksi agentiksi julistamisen jälkeen henkilön tai ryhmän on paljastettava kaikki rahoituslähteensä. Kaikkiin julkaisuihin, myös sosiaalisessa mediassa, on liitettävä tunnus siitä, että ne on tehnyt ulkomaiseksi agentiksi julistettu taho.