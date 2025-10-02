Tuomari hylkäsi jälleen "Nirvana-vauva" Spencer Eldenin Nirvanaa vastaan nostaman kanteen.
Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari hylkäsi jälleen kerran Spencer Eldenin nostaman kanteen, jossa mies syyttää grunge-bändi Nirvanaa lapsipornon levittämisestä Nevermind-levynsä kansikuvan kautta, kertoo Reuters.
Vuonna 1991 julkaistun levyn kannessa uiskentelee alaston vauva ongenkoukussa olevan setelin perässä. Vauva on Elden itse.
Piirituomari Fernando Olguinin hylkäsi kanteen jo toistamiseen todettuaan, ettei "mikään järkevä valamiehistö" katsoisi kuvan olevan pornografinen.
– Sen lisäksi, että kantaja on alasti albumin kannessa, mikään ei lähellekään tuo kuvaa lapsipornografialain piiriin, tuomari totesi päätöksessään ja vertasi otosta perhekuvaan kylpevästä lapsesta.
Elden haastoi Nirvanan ja sitä edustavan levy-yhtiön Universal Music Groupin oikeuteen ensi kerran vuonna 2021, syyttäen tahoja seksuaalisesta hyväksikäytöstä kansikuvassa esitetyn otoksen kautta, sekä jatkuvan henkilökohtaisen vahingon aiheuttamisesta.
Samainen tuomari Fernando Olguin hylkäsi asian vuonna 2022 todettuaan, että Eldenin väitteet olivat vanhentuneet. Yhdeksäs piirioikeus kumosi tämän päätöksen vuonna 2023.
Nirvanan lakihenkilö Bert Deixler kertoo bändin elossa olevien jäsenten olevan iloisia siitä, että oikeus on päättänyt "tämän perusteettoman oikeudenkäynnin ja vapauttanut luovat asiakkaamme väärien syytösten leimasta".
Tapauksessa vastaajina olivat Nirvanan rumpalina toiminut Dave Grohl sekä basisti Krist Novoselic, edesmenneen laulajan Kurt Cobainin leski Courtney Love sekä valokuvaaja Kirk Weddie.
Kurt Cobain menehtyi vuonna 1994 ammuttuaan itseään. Laulaja oli kuollessaan 27-vuotias. Nirvanan toiminta päättyi Cobainin kuolemaan.
Nevermind-albumi on Nirvanan tunnetuin julkaisu sekä kansainvälisesti äärimmäisen arvostettu teos. Myös sen kansikuvaa pidetään yhtenä ikonisimmista.