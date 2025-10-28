Niina Lahtinen ja Paula Noronen vierailivat Huomenta Suomessa ja laittoivat yhtäkkiä juontaja Eerikki Pitkäsen piinapenkkiin.

Näyttelijä, käsikirjoittaja Niina Lahtinen ja kirjailija Paula Noronen vierailivat Huomenta Suomessa 28. lokakuuta.

Kaksikko oli kertomassa yhteisestä Joko saa luovuttaa? -podcastistaan.

Juontaja Eerikki Pitkänen yritti kysellä kaksikolta muun muassa podcastin teemoista, kuten avioerosta ja siitä, mitä se on opettanut Lahtiselle ja Noroselle. Haastattelu sai yhtäkkiä hupaisen käänteen, kun Niina Lahtinen alkoikin tentata Pitkäsen parisuhdestatusta.

– No mitä se sitten on opettanut? Että ei kannata koskaan edes yrittää tai että kannattaa luovuttaa jo ennen yrittämistä, Lahtinen heitti vitsillä.

– Oletko sinä koskaan eronnut koskaan? Oletko sinä kuitenkin parisuhteessa? Lahtinen kääntyi Eerikki Pitkäsen suuntaan.

Huvittunut Pitkänen yritti kääntää keskustelun nopeasti takaisin vieraisiin.