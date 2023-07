Milloin Antero Mertaranta, 67, on aikeissa jäädä eläkkeelle? Näin hän vastaa: "Sama vastaus, eli siinä vaiheessa, kun..."

Huomenta Suomen juontaja Antero Mertaranta ja Tähdet vs. google -ohjelmaa luotsaava Iriz Silander keskustelivat suorassa lähetyksessä tovin verran Tähdet vs. google -ohjelmasta ja katsoivat esimakua sen uudesta kaudesta, kunnes tilanne sai yllättävän käänteen.

Mertaranta ja Huomenta Suomessa lauantaina vieraillut yrittäjä Niina Kuhta joutuivat nimittäin yllättäen keskelle Tähdet vs. google -asetelmaa. Yllätysosiota varten oli selvitetty, mitä ihmiset heistä googlaavat. Mertarannan kohdalla kansalaiset olivat kiinnostuneita muun muassa siitä, milloin Mertaranta aikoo jäädä eläkkeelle.

– No niin, sama kysymys kuin Pekka Poudalle! Minulla on myös sama vastaus, eli siinä vaiheessa, kun Maikkari potkii minut pihalle, hän heitti meteorologi Pekka Poudan Tähdet vs. google -jaksoon viitaten.