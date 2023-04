Nigeriassa jälleen uusi verilöyly: Asemiehet surmasivat kymmeniä pakolaismajoituksessa olleita

Hyökkäys on tällä viikolla jo toinen Benuen osavaltiossa. Eilen viranomaiset kertoivat, että keskiviikkona paikalliseen kylään hyökänneet miehet olivat surmanneet jopa 50 ihmistä.

Toukokuussa paikkansa jättävä presidentti Muhammadu Buhari on tuominnut surmat ja vaatii hyökkääjien saattamista vastuuseen. Yhteisöjen välinen väkivalta on yksi turvallisuushaasteista, joita presidentiksi valitun Bola Tinubun on määrä ryhtyä ratkomaan.