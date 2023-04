Asemiehet iskivät kylään Nigeriassa: Kymmeniä ruumiita löydetty

Paikallishallinnon edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle tänään, että ruumiita on löytynyt yli 40 ja monia ihmisiä on vielä kateissa. Paikallishallinto syyttää tapahtuneesta paimenia, joiden se sanoo hyökänneen paikallisiin yhteisöihin kuluneen kuukauden aikana. Alueelle on lähetetty sotilaita tilanteen rauhoittamiseksi.