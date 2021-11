NHL-ura paketissa? Kulttimaineen saanut suomalaishyökkääjä siirtymässä KHL:n suurseuraan

Venäläislähteiden mukaan uusi seura on jo tiedossa, mikäli kukaan ei poimi Komarovia siirtolistalta. Rsportin tietojen mukaan Pietarin SKA olisi tekemässä kahden vuoden sopimuksen Komarovin kanssa.

Komarovin verrattain kallis sopimus on ollut jo pitkään riesana Islandersille, joka on taistellut palkkakattoon mahtumisen kanssa. Suomalaishyökkääjä on yritetty kaupitella jo monet vuodet.