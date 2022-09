NHL-tähdeltä hurja arvio Patrik Laineesta – suomalaishyökkääjä lyödään supervahvistuksen rinnalle

Blue Jacketsin tähtipuolustajan Zach Werenskin mukaan Laine on loistoiskussa.

– Se, mitä olen nähnyt, hän on paremmassa vedossa kuin koskaan aiemmin, Werenski totesi Blue Jacketsin harjoitusleirin alla.

– Tuntuu siltä, että hän on mieleltään erittäin hyvässä tilassa. Hän näyttää tähdeltä. Tiedän, että kyse on vasta loppukesän harjoituksista, eikä tässä olla vielä harjoitusleirillä tai pelata pelejä, mutta hän yksinkertaisesti dominoi jäällä. Sitä on hauska katsoa, Werenski jatkoi.