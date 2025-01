NHL-luotsilta kehut debyytin saavalle suomalaishyökkääjälle – "Näki heti ensimmäisestä päivästä lähtien"

Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour kehuu NHL:ssä debytoivaa Juha Jääskää.

AHL:stä NHL:ään nostettu Jääskä pelaa perjantain vastaisena yönä ensimmäisen ottelunsa NHL:ssä. Jääskä harjoittelu pelipäivän aamujäillä nelosketjun keskellä Eric Robinsonin ja Jackson Blaken kanssa.

Carolinan päävalmentaja Brind’Amour on seurannut Jääskän AHL-otteita alkukauden mittaan ja pitänyt näkemästään.

– Heti siitä lähtien, kun hän on tullut tänne, hän on ollut todella kilpailuhenkinen. Olen katsonut häntä koko kauden ja hänen vauhtinsa on hyvää. Hän pysyy varmasti pelata (NHL:n) vauhdissa, Brind’Amour sanoo The Hockey Newsin mukaan.

Jääskä jätti asenteellaan muistijäljen Brind’Amourin mieleen jo syksyn harjoitusleirillä.

– Kaiken kaikkiaan odotan uskon hänen kamppailunsa olevan NHL-tasolla. Sen näki heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Jopa harjoittelussa. Hän ei ole pitkä, mutta hän on väkevä, eikä pelkää fyysistä peliä, mikä on hyvä juttu.

Carolina kohtaa perjantain vastaisen yön NHL-kierroksella vieraspelin Florida Panthersia vastaan.