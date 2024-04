NHL-luotsi sai potkut

– Kun olemme arvioineet kauden jälkeen, missä joukkueeme tällä hetkellä on ja minne haluamme sen menevän, olemme tehneet vaikean päätöksen päävalmentajasta. David on hyvä valmentaja vielä parempi ihminen. Hän ja hänen valmennustiiminsä teki ihailtavaa työtä vaikeissa olosuhteissa, San Josen GM:nä toimiva Mike Grier kertoo tiedotteessa.

San Josen lisäksi hän on toiminut uransa aikana NHL:ssä myös New York Rangersin päävalmentajana. Hän on myös valmentanut Yhdysvaltoja kaksissa edellisissä MM-kisoissa.