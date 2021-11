NHL hullaantui supertähti Connor McDavidin tempusta – "Hän ei edelleenkään ole ihminen"

Maali oli hieman vastaavanlainen kuin se, jonka aiemmin marraskuussa New York Rangersia vastaan. Tuore osuma hullaannutti NHL:n virallisen Twitter-tilin niin ikään samalla tavalla.

McDavid on tehnyt 16 ottelussa nyt tehopisteet 11+19=30. Hän on pistepörssissä toisena joukkuekaverinsa Leon Draisaitlin takana. Saksalaishyökkääjä on iskenyt jo 33 pistettä ja 17 maalia.