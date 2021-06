Newyorkilaiset pöyristyivät keskustaan pystytetystä jättimäisestä "saalistajadronesta": "Ensimmäinen asia mitä ajattelen, on 9/11"

Valkoista lasikuituveistoksen suunnitellut Sam Durant kertoo, että dronen tarkoitus on muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka ihmisten laajamittainen valvonta on arkipäivää Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella.

"Ensimmäinen asia, mitä ajattelen, on 9/11"

Dronen läsnäolo New Yorkissa on herättänyt kansalaisissa ihmetystä ja kummaksuntaa.

– Tämä on outoa sanoa, mutta ensimmäinen asia mitä ajattelen, on 9/11 (vuoden 2001 terrori-isku). Kun näen lentokoneita näin matalalla, se on huono asia, se on valvontaa. Se on drone, joka etsii ja tallentaa asioita ja ihmisiä, Martone pohtii.