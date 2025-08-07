Netanjahu: Israel ottaa Gazan haltuun

Israel ottaa Gazan haltuun, mutta ei aio hallinnoida sitä, sanoo Netanjahu.

Israel aikoo ottaa koko Gazan kaistan haltuun, sanoo maan pääministeri Benjamin Netanjahu Fox Newsin haastattelussa. Netanjahun mukaan tarkoituksena on "vapauttaa" palestiinalaiset Hamasin vallasta.

– Haluamme vapauttaa itsemme ja Gazassa asuvat ihmiset Hamasin kamalalta terrorismilta, hän sanoo.

Netanjahun on tarkoitus keskustella tänään muiden ministereiden kanssa suunnitelman toteutuksesta.

Netanjahun mukaan Israel ei halua hallinnoida Gazaa, vaan alue "luovutetaan" arabijoukoille.

