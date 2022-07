Neljä maata juoni näyttävän upotuksen: Yhdysvaltain sotalaivavanhus tuhottiin kappaleiksi Tyynellä valtamerellä

Rim of the Pacific 2022 -harjoituksessa testattiin muun muassa Australian, Kanadan, Malesian ja Yhdysvaltojen toimesta sotalaivan upottamista.

Rim of the Pacific on maailman suurin kansainvälinen merisotaharjoitus, johon osallistuu 38 erillistä alusta, neljä sukellusvenettä, yli 170 lentokonetta sekä 25 000 ihmistä. Sen on tarkoitus ylläpitää yhteistyösuhteita sekä parantaa meriturvallisuutta kansainvälisillä vesillä.