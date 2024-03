Näyttelijälegendat Arnold Schwarzenegger ja Danny DeVito nähdään todennäköisesti jälleen yhdessä valkokankaalla

Näyttelijälegenda Danny DeVito , 79, vahvistaa CNN:lle, että hänellä on tekeillä uusi projekti toisen näyttelijäkonkarin Arnold Schwarzeneggerin , 76, kanssa. Ensimmäisen kerran kaksikko on nähty yhdessä valkokankaalla 35 vuotta sitten vuoden 1988 elokuvassa Twins.

He ovat näytelleet yhdessä myös Junior-komediassa vuonna 1994. Tosin Schwarzeneggerin tähdittämässä vuoden 1993 The Last Action Hero -elokuvassa DeVito antoi äänensä sarjakuvakissaetsivälle.