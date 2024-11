Chris Pratt ja Katherine Schwarzenegger saivat pojan!

Näyttelijä Chris Pratt , 45, ja kirjailija Katherine Schwarzenegger , 34, ilmoittivat 11. marraskuuta, että ovat saaneet pojan, jonka nimi on Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt . Poika syntyi 8. marraskuuta.

View this post on Instagram

Parilla on jo kaksi yhteistä tytärtä, Lyla ja Eloise, jotka syntyvät vuonna 2020 ja 2022. Pratt on myös vuonna 2012 syntyneen Jack-pojan isä. Jackin äiti on Prattin ex-vaimo näyttelijä Anna Faris.