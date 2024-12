Kuin ilmetty joulupukki! Arnold Schwarzenegger hurmaa uudessa roolissaan

Arnold Schwarzenegger näyttelee joulupukkia uudessa elokuvassa nimeltään The Man with the Bag.

Näyttelijä Arnold Schwarzeneggerin, 77, viimeisin rooli sopii hyvin vuoden viimeisiin päiviin, sillä hän esittää joulupukkia The Man with the Bag -elokuvassa.

– Joulupukki tulee kaupunkiin! En malta odottaa, että pääsen jakamaan kaiken tämän jouluilon jokaisen teidän kanssanne, Schwarzenegger kirjoitti Instagramissa 18. joulukuuta.

Hän on parhaillaan elokuvan kuvauksissa New Yorkissa.

The Man With the Bag -elokuvan kuvaukset ovat käynnissä New Yorkissa.

Terminator-tähti esiintyy elokuvassa valkoisessa parrassa ja hiuksissa sekä punaisessa takissa, joka on neuleen päällä.

Arnold Schwarzenegger sopii hyvin joulupukin rooliin.

Elokuvan juoni seuraa joulupukkia, joka kääntyy tuhmien listansa puoleen löytääkseen entisen varkaan, joka auttaa häntä saamaan varastetun taikasäkkinsä takaisin. Elokuvan ohjaaja on Adam Shankman ja käsikirjoittaja Alan Rice.

The Man With the Bag on Schwarzeneggerin ensimmäinen suuri elokuvarooli sitten vuoden 2019 Terminator 6 -elokuvan.

Schwarzenegger on aiemminkin tähdittänyt jouluelokuvaa, sillä vuonna 1996 hän näytteli Isäni on turbomies -perhekomediassa isää, joka tekee suuria ja hulvattomia ponnisteluja saadakseen käsiinsä suositun lelun, jonka hän antaa pojalleen joululahjaksi.

Lähde: CNN