Arvostettu näyttelijä Val Kilmer on kuollut.

Kriitikoiden ylistämä yhdysvaltalainen näyttelijä Val Kilmer on kuollut 65 vuoden iässä Los Angelesissa, kertoo The New York Times.

Kilmer tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa The Doors ja Batman Forever.

Kilmerin tyttären Mercedes Kilmerin mukaan hänen isänsä kuoli keuhkokuumeeseen.

Val Kilmerillä diagnosoitiin kurkkusyöpä vuonna 2014, mutta hän toipui siitä.

Kilmer aloitti uransa näyttelijänä vuonna 1984 ja hänen ensimmäinen elokuvaroolinsa oli vakoilijaparodiassa Top Secret – huippusalaista.