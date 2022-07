Näyttelijä Kevin Spacey kiisti häntä vastaan Britanniassa nostetut seksuaalirikossyytteet

Näyttelijää vastaan on nostettu neljä syytettä kolmen miehen seksuaalisesta ahdistelusta. Tämän lisäksi näyttelijää syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Uhri kuuluu samaan mieskolmikkoon, jota neljä muuta syytettä koskevat.

Syytöksiä esittäneet miehet ovat tällä hetkellä 30-40 -vuotiaita. Heidän syytöstensä mukaan ahdistelut ja hyväksikäytöt tapahtuivat kun Spacey toimi lontoolaisen Old Vic -teatterin taiteellisena johtajana.

Näyttelijää on syytetty ahdistelusta myös aiemmin. Hänet haastettiin Yhdysvalloissa oikeuteen, mutta syytteet kaatuivat vuonna 2019, kun näyttelijää syyttänyt mies kieltäytyi puhumasta. Spaceyta kohtaan on esitetty myös muita ahdisteluväitteitä.

Kevin Spacey on voittanut urallaan kaksi Oscar-palkintoa: parhaasta sivuosasta elokuvassa Epäillyt ja parhaasta miespääosasta elokuvasta American Beauty. Lisäksi hän on näytellyt suositussa House of Cards -sarjassa, josta hänet hyllytettiin ahdisteluskandaalin takia.