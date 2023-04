Emmerdale-tähti Dale Meeks, 48, on kuollut

Emmerdale -sarjasta tunnettu näyttelijä Dale Meeks on kuollut 48-vuotiaana. Asiasta kertoi hänen perheenjäsenensä Facebookissa 23. huhtikuuta. Hänen kuolinsyytään ei ole vahvistettu.

– Todella uskomattoman surullista. Rip Dale Meeks. Niin paljon vähemmän naurettavaa, kun et ole täällä jakamassa sitä. Philip (Dalen veli) ei ole Facebookissa, mutta kiitos kaikille kauniista viesteistä ja muistoista, joita olette jakaneet. Dalen ystävien tuki on ollut uskomattoman vahvaa näinä kaoottisina, sydäntä särkevinä viimeisinä tunteina, Meeksin sukulainen Nick Boaden kirjoitti.

Myös Emmerdalen viralliselle Facebook-sivulle on julkaistu muistokirjoitus.

– On todella surullista, että äärimmäisen lahjakas Dale Meeks on kuollut. Dale sai sarjassa paljon ystäviä ja faneja, ja me kaikki jäämme kaipaamaan häntä. Emmerdale-perheen ajatukset ovat hänen perheensä ja ystäviensä luona tänä surullisena aikana, julkaisussa kirjoitettiin.