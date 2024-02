Navalnyin äiti: "Vetoan sinuun, Vladimir Putin. Anna minun vihdoin nähdä poikani" – kanne käsittelyyn ensi kuussa

Oikeuden on määrä käsitellä asiaa 4. maaliskuuta. Kuuleminen käydään suljettujen ovien takana, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

Leski jatkaa miehensä työtä

Navalnyin vaimo Julija Navalnaja on sanonut jatkavansa miehensä työtä. Hän on syyttänyt miehensä kuolemasta Putinia. Navalnyin tukijoukko on myös syyttänyt viranomaisia Navalnyin ruumiin piilottelusta kuolinsyyn peittämiseksi.