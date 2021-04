Neljä venäläislääkäriä tutki Navalnyin, kertoo maan ihmisoikeuskomissaari: "Ei vakavia ongelmia"

Navalnyi on pitkään vaatinut saada lääkärinsä saamista vankilaan ja on ollut nälkälakossa vaatimuksensa vahvistamiseksi. Hänen edustajiensa mukaan Navalnyin tila on heikennyt vakavasti. Navalnyin henkilökohtaisten lääkärien mukaan miehen sydän voi pettää hetkenä minä hyvänsä.